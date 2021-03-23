Hindistan’da tribün çöktü

Hindistan’daki 47’nci Ulusal Kabaddi Şampiyonası, dün feci bir kaza ile başladı.

Şampiyona start almıştı ki, geçici yapılan tribünlerden biri çöktü. Yaklaşık 100 kişinin, çökme sırasında yaralandığı belirtildi.

Polis, herhangi bir can kaybının olmadığını bildirdi.

AŞIRI KALABALIĞA DAYANAMADI

Öte yandan Ulusal Kabaddi Şampiyonası için yapılan tribünlerin aşırı kalabalık nedeniyle çöktüğü açıklandı.

O feci kaza anbean kameraya da yansıdı.