'Hızlı mezar kazma' yarışması yaptılar
Koronavirüsle mücadele eden Rusya'nın en önemli kentlerinden biri olan Novosibirsk'te gerçekleşen hızlı 'mezar kazma yarışması' ülkenin gündemine oturdu. Sosyal medyada yarışma görüntülerinin yayılmasıyla birlikte kullanıcılar tarafından tepkiler çığ gibi gelirken, "Kovid-19'dan yaşamını yitirenler ile resmen alay ediliyor'' şeklinde yorumlar da geldi.
Rusya'nın Novosibirsk kentinde "hızlı mezar kazma" yarışması düzenlendi. Yarışmaya, 4'er kişiden oluşan 8 takım katıldı. Yarışmayı ise Omsk kentinden gelen ekip kazandı. Yarışmacılar, belirlenen alanlarda organizasyon kapsamında belirlenen ölçülere göre mezar kazdı.
BİRİNCİ, 3 BİN 500 TL ÖDÜL KAZANDI
En hızlı mezarı kazan Omsk ekibi, 38 dakikada kazım işlemini bitirdi. Omsk ekibi altın madalya kazanırken, 30 bin Ruble (3 bin 500 TL) değerinde altın madalya ödülünü kazandı. Novosibirsk ekibi 40 dakikayla ikinci, Kemerovo ekibi ise üçüncü oldu.
"KOVİD-19'DAN ÖLENLER İLE ALAY EDİLİYOR"
Yarışmanın sosyal medyada yayılmasının ardından birçok kişi düzenlenen yarışmaya tepki gösterdi. Sosyal medyadan tepki gösteren kullanıcılar, "Kovid-19'dan hayatını kaybedenler ile resmen alay ediliyor. Yarışmayı düzenleyenler hesap vermeli" ifadelerini kullandı.
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