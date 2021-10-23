Hollanda'da bir psikolog hastalarına intihar ilacı verdiğini itiraf etti

Hollanda’nın Brabant bölgesinde yaşayan psikolog Wim van Dijk, 100'den fazla hastasına "intihar ilacı" olarak bilinen bir ilaç verdiğini itiraf etti.

DÜNYA 23.10.2021, 20:24
Hollanda'da bir psikolog hastalarına intihar ilacı verdiğini itiraf etti

Psikolog Dijk, Volkskrant gazetesine verdiği röportajda, insanların kullandıktan kısa süre sonra yaşamını sonlandırdığı belirtilen ilacı hastalarına kullandırdığını açıkladı.

Volkskrant'ın haberinde Dijk'in, itiraflarıyla ötenazi yasasıyla ilgili tartışmanın büyümesini amaçladığı belirtildi.

Yasa dışı yollarla temin edilebiliyor

Psikolog, söylediklerinin sonuçlarının farkında olduğunu ancak bunun umurunda olmadığını vurguladı.

Haberde, "intihar pudrası" ve "ölümcül toz" olarak adlandırılan ilacın, satışının ve dağıtılmasının Hollanda Adalet Bakanlığı tarafından yasaklamasına rağmen yasa dışı yollarla elde edilebildiği kaydedildi.

Ülke basınında, röportajın ardından Eindhoven polisi tarafından gözaltına alınarak sorgulanan 78 yaşındaki Dijk hakkında "intihara yardım etme" ve "ilaç kanunlarını ihlal" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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