IKBY Parlamentosu'nda yangın
Irak’ın Erbil kentinde bulunan IKBY Parlamentosu binasında yangın çıktı. Milletvekilleri Parlamentoyu kısa süreliğine terk etti. Yangın kontrol altına alındı.
DÜNYA 01.12.2021, 15:40
Irak’ın Erbil kentinde bulunan IKBY Parlamentosu binasında yangın çıktı.
Yangın nedeniyle Parlamentonun bir bölümü boşaltıldı.
Oturuma ara verildiği anda meydana gelen yangın nedeniyle bazı milletvekilleri Parlamentoyu kısa süreliğine terk etti.
Parlamentonun mutfak kısmında çıktığı tespit edilen yangın itfaiye ekibinin müdahalesi sonrası söndürüldü.
İnceleme devam ediyor.
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