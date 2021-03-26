İki tren çarpıştı; 32 ölü, 66 yaralı

Mısır'da iki trenin kafa kafaya çarpışması sonrası can pazarı yaşandı. Kaza sonucunda üç vagonun raydan çıktığı belirtiliyor.

32 YOLCU ÖLDÜ

Hayatını kaybeden olup olmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kaza sonucunda 32 kişi yaşamını yitirdi, 66 kişi ise yaralandı.

Ayrıntılar geliyor...