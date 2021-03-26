İki tren çarpıştı; 32 ölü, 66 yaralı
Son dakika! Mısır'ın güneyinde, başkent Kahire'ye 460 km uzaklıktaki Sevhac şehrinde iki tren çarpıştı. Kazada 32 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi ise yaralandı.
DÜNYA 26.03.2021, 15:16 26.03.2021, 15:19
Mısır'da iki trenin kafa kafaya çarpışması sonrası can pazarı yaşandı. Kaza sonucunda üç vagonun raydan çıktığı belirtiliyor.
32 YOLCU ÖLDÜ
Hayatını kaybeden olup olmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kaza sonucunda 32 kişi yaşamını yitirdi, 66 kişi ise yaralandı.
Ayrıntılar geliyor...
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