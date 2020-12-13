İkinci Dünya Savaşı gazisi, corona virüsü yenerek 104’üncü yaşını kutladı
ABD’de İkinci Dünya Savaşı gazisi Binbaşı Lee Wooten, corona virüse (Covid-19) yakalandıktan sonra tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu ve 104’üncü yaşını kutladı. Wooten, kaldığı hastaneden alkışlarla uğurlandı.
DÜNYA 13.12.2020, 12:21
ABD’nin Alabama eyaletindeki Madison kentinde yaşayan İkinci Dünya Savaşı gazisi Lee Wooten, corona virüse yakalandıktan sonra Madison Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Wooten, doğum gününden iki gün önce virüsü yenerek hastaneden taburcu oldu ve ailesiyle birlikte 104’üncü yaşını kutladı.
HASTEDEN ÇIKINCA MİLKSHAKE İSTEDİ
Wooten, ABD ordusunda 1940’larda demiryolunda çalışarak birkaç yıl denizaşırı görev yaptı. Wooten’ın torunu Holly Wooten McDonald, hastaneden taburcu olduktan sonra ilk istediği şeyin çikolatalı milkshake olduğunu ifade etti.
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