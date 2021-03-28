İklim için 1 saatlik karartma

“Dünya Saati” etkinliği Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın çağrısıyla her yıl mart ayının son cumartesi günü düzenleniyor.

Dünya genelinde her ülkenin yerel saatiyle akşam 20.30-21.30 arasında etkinlik kapsamında ışıklar kapatıldı.

İklim krizine dikkat çekmek için ışıkların bir saatliğine söndürüleceği küresel etkinlik, pandemi koşulları nedeniyle bu yıl evlerde gerçekleşiyor.

İklim kriziyle mücadele için “Dünya Saati, Değişim Saati” diyerek, dünyanın her yerinden milyonlarca insan birlikte gezegenin sesi oluyor.

Kremlin Sarayı'nın ışıkları da etkinlik kapsamında karartıldı. Dünya genelinde çok sayıda sembol yapının ışıkları da söndürüldü.