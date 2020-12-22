İlk vaka! Koronavirüs Antarktika'ya da sıçradı

Çin'in Wuhan kentinde başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünyanın hemen hemen bütün ülkelerine yayıldı.

Salgının başından bu yana koronavirüs vakasının rastlanmadığı tek kıta olan Antarktika'dan da kötü haber geldi. Koronavirüsün kalıcı yerleşim yeri bulunmadığı için ulaşamadığı tek kıta olan Antarktika'da da yaklaşık bir yılın ardından ilk virüs vakası tespit edildi.

Şili'ye ait bir araştırma üssünde çalışan 36 kişinin koronavirüse yakalandığı ifade edildi. Kıtada alınan ilk önlemler arasında Güney Kutbu'ndaki kıtaya girişlerin ziyaretçilere kapanması oldu.