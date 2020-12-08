İngiltere'de onay verilen ilk koronavirüs aşısı yapıldı

Keenan, 91 yaşına girmeden bir hafta önce İngiltere'nin merkezinde Coventry'deki yerel hastanesinde salı sabahı koronavirüs aşısını vuruldu.

Keenan, "COVID-19'a karşı onaylı aşıyla aşılanan ilk kişi olduğum için kendimi çok ayrıcalıklı hissediyorum. Bu, isteyebileceğim en iyi erken doğum günü hediyesi çünkü bu yılın büyük bir bölümünde tek başıma kaldıktan sonra nihayet yeni yılda ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirbileceğim anlamına geliyor." dedi.