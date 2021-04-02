İnter'in eski yıldızı kanlar içinde gözaltına alındı!
Eski Inter orta saha oyuncusu Fredy Guarin, ev içi bir kargaşanın ardından polis tarafından götürülürken, sarhoş olduğu ve kanla kaplı olduğu halde kameraya yakalandı.
DÜNYA 02.04.2021, 10:37 02.04.2021, 10:40
34 yaşındaki Kolombiyalı uluslararası oyuncu şu anda Millonarios ile anlaşma imzaladı, ancak yalnızca yedi maç başardı.
Kolombiya'daki El Pais gazetesine göre, Guarin'in ailesi polisi aradı ve diğer aile üyeleri arasında kendi babasına saldırmakla suçladı.
BluRadio Colombia tarafından yayınlanan video, Guarin'in sarhoş gibi göründüğünü, polis tarafından evden çekilirken kotunda berrak kan lekeleriyle yere düştüğünü gösteriyor.
Kanın kendisine mi yoksa başkasına mı ait olduğu net değil.
Daha sonra Guarin'in bir başka videosu, polis ve hastane personelinin onu fiziksel olarak kaldırıp sedyeye bağladığı bir hastanenin önünde ortaya çıktı.
Guarin, Shanghai Shenhua'ya satıldığı 2012'den 2016'ya kadar Inter için oynadı.
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