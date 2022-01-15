İnternetten alışveriş yaparken tanımadığı babasını buldu!

"GÜLDÜK, AĞLADIK, HİKAYELERİMİZİ PAYLAŞTIK"

"İki yıl sonra, birlikte büyümediğim ailemi tanıma yolculuğuna başladım. Ve bu gece kız kardeşim Erin ile ilk kez tanıştım. Güldük, ağladık ve hikayelerimizi paylaştık. Sanki hayatımız boyunca birbirimizi tanıyor gibiydik. Son derece gergindim, ama kesinlikle güzel bir deneyimdi. Dikkat çekici şekilde benzer görünen hayatlarımız ve deneyimlerimiz hakkında konuştuk."

"AİLEMİN DİĞER ÜYELERİYLE TANIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

"Erin Glasgow Sanat Okulu'nda okudu, ben ise Edinburgh Sanat Koleji'ne gittim. Hala heyecanlıyım, ama henüz tanışmadığım aile üyeleriyle tanışmayı gerçekten dört gözle bekliyorum. Hiç tanımadığınız aile üyeleriniz varsa, bu süreci yürütmek çok zor olabilir. Umarım bu tweet'ler diğerlerini bir sonraki adımı atmaları için rahatlatır ve ilham verir."