INTERPOL PKK'lı teröristi yakalayıp Türkiye'ye teslim etti
Terör örgütü PKK üyesi olmak ve karıştığı eylemler nedeniyle 24 ayrı suçtan aranma kaydı buluna M.S., INTERPOL Daire Başkanlığı ekiplerince Irak'tan yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.
DÜNYA 27.11.2020, 17:10
Operasyonun ayrıntılarını Şırnak Valiliği açıkladı. Bölücü Terör Örgütü PKK/KCK üyesi olmak ve karıştığı eylemler nedeniyle 24 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan terörist M.Ş. İnterpol Daire Başkanlığı görevlileri tarafından Irak'ta yakalandı.
Şırnak'a gönderildi
Türkiye’ye iade edilen terörist dün havayolu ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Terörist Şırnak’taki suç kayıtları nedeniyle savcılık talimatıyla bugün Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi.
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