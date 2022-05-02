Irak'ı kum fırtınası vurdu

Salahaddin Devlet Hastanesi, yoğun kum fırtınasından dolayı onlarca kişinin "nefes darlığı ve boğulma" şikayetiyle hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Açıklamaya göre, Salahaddin il merkezi ve civar köylerden toplam 216 kişi kum fırtınasından etkilendi. Bu kişilerin büyük çoğunluğu, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Görüş mesafesinin yer yer 500 metrenin altına düştüğü ülkede, Bağdat ve Necef'te uçuşlar durduruldu.