Irak'ta ABD üssünün bulunduğu havaalanına füze saldırısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) terörle mücadele biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, kente üç füze atıldı.

Füzelerden ikisi, ABD askeri üssünün de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na, biri ise alanın dışına isabet etti.

Saldırıda 1 sivil müteahhit hayatını kaybetti, 1'i ABD askeri, 6 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, roketler Kerkük’ün Dubiz ilçesi yakınlarından fırlatıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansına bağlı anti terör güçleri, Erbil'e atılan füzelerin fırlatıldığı aracın bulunduğunu açıkladı. Soruşturmalar tamamlandıktan sonra daha fazla bilgi paylaşılacağı belirtildi.

Daha önce de havalimanına yakın, şehir dışındaki noktalara saldırı düzenlenmiş ve ABD güçleri hedef alınmıştı.

Kent merkezine bu kadar yakın noktalara yönelik hava saldırısı ise ilk defa gerçekleştiriliyor.

Havaalanı tüm uçuşlara kapatıldı

Havaalanının dışına düşen füze bir işyerinin camlarının kırılmasına ve bir evin bahçe duvarının yıkılmasına neden oldu.

Havaalanı tüm uçuşlara kapatılırken, çevrede savaş uçaklarının sesleri duyulmaya başlandı.

Erbil kentinde ABD askeri üssünün de bulunduğu havalimanına düzenlenen füze saldırısında biri ağır, 3 kişi yaralanmıştı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de söz konusu saldırıyla ilgili inceleme başlatılması talimatı vermişti.