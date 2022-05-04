Iraklı baba, oğlunun ağzındaki sigarayı mermiyle vurdu
Irak’ta oğlunun ağzına koyduğu sigarayı mermiyle vurduğu görüntüleri sosyal medyada paylaşan baba gözaltına alındı.
DÜNYA 04.05.2022, 14:36
Irak'ın güneyindeki Zikar kentinde bir baba nişancılığını ispatlamak maksadıyla küçük yaştaki oğlunun ağzına sigara koyarak kalaşnikof ile vurdu.
Baba, vurduğu anları sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından ise gözaltına alındı.
Mahkemeye sevk edilecek
Irak Ulusal Güvenlik Birimi tarafından olayın ardından yapılan yazılı açıklamada, reşit olmayan çocuğunun hayatını riske atan babanın gözaltına alındığı ve Irak ceza yasası 57’nci maddesi uyarınca mahkemeye sevk edileceği bildirildi.
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