Iraklı komutandan PKK'ya sert uyarı

Terör örgütü, Irak hükümetinin tüm uyarılarına karşın Sincar'ı boşaltmadı.

Halka zulüm ve işkence etmeye devam eden eden terör örgütü, bir caddeye de PKK ele başı Abdullah Öcalan'ın posterini astı.

Sincar'a giden 20’nci Tugay Komutanı Esir Rubayi, ilçe merkezine terör örgütü PKK'nın ele başı Abdullah Öcalan posteri asılmasına sert tepki gösterdi.

Tuğgeneral Rubayi'nin tepkisi kameralara yansıdı.

Terör örgütü PKK ele başının posterinin indirildiği alana Irak bayrağını astıran Rubayi, " Öcalan posteri asanı bu meydana asarım." ifadelerini kullandı.

Sincarlılara seslenen Iraklı Komutan, teröristlere asla taviz verilmeyeceğini vurguladı.