İran 12 ülkeden girişleri yasakladı
İran, COVID-19'un mutasyonlu varyantlarının görüldüğü 12 ülkeden girişleri yasakladığını duyurdu.
DÜNYA 02.07.2021, 12:35
İran Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu, COVID-19'un mutasyonlu varyantlarının görüldüğü bazı ülkelerden direkt ya da dolaylı olarak girişlerin yasaklanması kararı aldı.
Karara göre Botswana, Brezilya, Esvatini, Hindistan, Osuta, Malavi, Mozambik, Nepal, Güney Afrika, Uruguay, Zambiya ve Zimbabve'den İran'a direkt ya da dolaylı olarak giriş yapılamayacak.
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