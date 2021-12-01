İran-Afganistan sınırında "yanlış anlaşılma" nedeniyle çatışma çıktı

İran güçleri ile Taliban arasında Afganistan-İran sınır hattında "sınırın yanlış anlaşılması" nedeniyle çatışma çıktı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, olayı doğrulayarak çatışmanın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirtti. Sınır kapısındaki kısa süreli çatışmanın son bulduğunu söyleyen Hatipzade, “Bugün Afganistan ile sınır bölgesi olan Sistan eyaletinde yanlış anlaşılmadan kaynaklı yaşanan çatışmalar her iki tarafın soğukkanlılığı ile kontrol altına alındı ve son buldu” dedi.