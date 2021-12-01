İran-Afganistan sınırında "yanlış anlaşılma" nedeniyle çatışma çıktı
İran ile Taliban arasında "yanlış anlaşılma" nedeniyle çatışma çıktı. İran İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, kısa süren çatışmanın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını ve iki tarafın soğukkanlılığı ile sona erdiğini açıkladı.
DÜNYA 01.12.2021, 22:12 02.12.2021, 11:25
İran güçleri ile Taliban arasında Afganistan-İran sınır hattında "sınırın yanlış anlaşılması" nedeniyle çatışma çıktı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, olayı doğrulayarak çatışmanın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirtti. Sınır kapısındaki kısa süreli çatışmanın son bulduğunu söyleyen Hatipzade, “Bugün Afganistan ile sınır bölgesi olan Sistan eyaletinde yanlış anlaşılmadan kaynaklı yaşanan çatışmalar her iki tarafın soğukkanlılığı ile kontrol altına alındı ve son buldu” dedi.
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