İran-Azerbaycan sınırında İHA düştü
İran'ın kuzeybatısında Azerbaycan sınırındaki Erdebil kentine bağlı Parsabad ilçesinde insansız hava aracı (İHA) düştü.
DÜNYA 13.10.2020, 11:01 13.10.2020, 14:56
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Erdebil Vali Yardımcısı Behruz Nedayi, Azerbaycan sınırındaki Parsabad ilçesine bağlı Uzun Tepe Aliya köyüne bir İHA düştüğünü söyledi.
İHA'nin kime ait olduğu ve nasıl düştüğüyle ilgili araştırma başlatıldığını dile getiren Nedayi, kırsal bölgeye düşen İHA'nın can ya da mal kaybına neden olmadığını aktardı.
Azeri or Armenian drone crashes on northwestern #Iran https://t.co/jxc18K8tKs pic.twitter.com/O3xNj1BIWn— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) October 13, 2020
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