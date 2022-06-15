İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem

İran Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre; Hürmüzgan eyaletine bağlı Cenah şehrinde yerel saatle 10.36’da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı

Depremin 8 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarılırken can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Son 1 saat içinde 4 büyüklüğünde 5 deprem

Hürmüzgan'da son 1 saat içerisinde 4 ve üzeri büyüklükte 5 depremin daha meydana geldiği belirtildi.