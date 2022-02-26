İrlanda'da, Rus Büyükelçisi'nin aracı tekmelendi
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından İrlanda'da bir grup gösterici, Rusya'nın Dublin Büyükelçisi Yuriy Filatov'u yuhalayarak aracı tekmeledi.
DÜNYA 26.02.2022, 09:02
Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği işgal, tüm dünya da tepki çekti.
İrlanda'da bir grup protestocu, Rus Büyükelçisinin aracına tekme atarak işgale olan tepkisini gösterdi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Rusya'nın saldırısını protesto etmek isteyen bir grup göstericinin, Rus Büyükelçi'nin bulunduğu aracı durdurarak yuhaladığı ve ellerindeki Ukrayna bayraklarını aracın camlarına asmaya çalıştığı görüldü.
GÖSTERİCİLER BÜYÜKELÇİNİN ARACINA ŞİŞE FIRLATTI
Bazı göstericilerin ise araca su şişeleri fırlattığı ve tekmelediği görülürken olayın ardından Büyükelçi Filatov'u taşıyan araç hızla uzaklaştı.
"YALANCI PUTİN"
Protestocular ayrıca Rusya'nın Dublin Büyükelçiliği önünde gösteri düzenleyerek ellerinde Ukrayna bayraklarıyla "Putin yalancı", "Ukrayna'dan defol", "Savaşa hayır" sloganları attı.
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