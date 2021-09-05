İskoçya'da ıssız ada satışa çıkarıldı

Yerleşim yeri barındırmayan ada, yaklaşık 575 bin TL'den satışa sunuldu. Satıcılar, adanın çevresindeki doğal güzelliğe işaret etti.

DÜNYA 05.09.2021, 10:37
İskoçya'da ıssız ada satışa çıkarıldı

İskoçya'da özel bir ada, satış listesine konuldu.

Üzerinde yerleşim bulunmayan Carn Deas Adası, İskoçya Yaz Adaları'ndan biri olarak biliniyor.

575 BİN TL'YE SATILIK ADA

Yüzölçümü 89 dönüm olan adanın satış bedeli 50 bin sterlin (yaklaşık 575 bin TL) olarak belirlendi.

En uzun kısmı 485 metre, en geniş bölümü ise 270 metre olan adayı satışa çıkaran yetkililer, söz konusu yerin çevresindeki su bazlı cazibe merkezlerine vurgu yaptı.

"BOZULMAMIŞ DOĞAL GÜZELLİK"

Açıklamada, "Carn Deas'ın harikası, bozulmamış doğal güzelliğinde yatıyor. Burada derin bir nefes alabilir ve doğanın sunduklarının tadını çıkarabilirsiniz." denildi.

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