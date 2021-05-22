İsrail askerleri zulme devam ediyor
İsrail’in Doğu Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya yaptıkları hain saldırının yankıları sürerken, İsrail kuvvetlerine tepki gösteren Filistin halkı susturulmaya çalışılıyor.
DÜNYA 22.05.2021, 15:50 22.05.2021, 16:09
Filistinliler saldırı altındaki Gazze Şeridi’ne destek amacıyla gösteriler düzenlendi, israil güçleri ise işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde göstericilere gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti olaylarda 82 Filistinli yaralandı.
Öte yandan Gazze Belediyesi ekipleri, İsrail'in 11 gün üst üste düzenlediği bombardıman sonucu yollara ve halka açık alanlara saçılan molozları kaldırmaya esnaflarda saldırılar nedeniyle hasar gören dükkanlarını onarmaya başladı.
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