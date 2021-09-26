İsrail, Batı Şeria'daki gözaltı baskınlarında 4 Filistinliyi öldürdü

Başta Ramallah yakınlarındaki Beyt Anan köyü ve Cenin'e bağlı Kefr Burkin beldesi olmak üzere Batı Şeria'nın 5 farklı bölgesinde gözaltı baskınları sırasında İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, çıkan çatışmalarda 4 kişinin öldüğünü en az 5 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail güçleri yakında terör saldırıları gerçekleştirmek üzere olan Hamas teröristlerine yönelik bir operasyon düzenledi." dedi.

Ancak Başbakan Bennett, İsrail tarafındaki kayıp ya da yaralılarla ilgili bilgi vermedi.

Askeri sözcüler de operasyonun detayıyla ilgili bilgi paylaşmadı.

İsrailli yetkililer uzun süredir Hamas'ın Gazze Şeridi'nin ardından Filistin yönetimine karşı 'Batı Şeria'da da güç kazanma yolunda' olduğu yönündeki endişelerini dile getiriyor.

Bu arada hayatını kaybeden Filistinlilerin Hamas mensubu oldukları iddia edilirken, olaylara ilişkin Filistin makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.