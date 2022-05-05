İsrail'de baltalı saldırı: En az 3 ölü

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın aktardığına göre, İsrail’in Elad kentinde iki kişi ellerindeki silah ve baltayla yoldan geçenlere saldırması sonucu en az 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail polisinin 2 kişi oldukları belirtilen saldırganları yakalamak için arama faaliyetlerine başladığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail acil yardım kuruluşu Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, 2'si ağır 7 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Bölgeye takviye ekip sevk edildi

Öte yandan İsrail polisi saldırının yaşandığı bölgeye çevre bölgelerden takviye güvenlik ekipleri yönlendirildiğini açıkladı.

Görgü tanıkları, saldırganlardan birinin ateşli silah kullandığını, diğerinin ise balta veya büyük bir bıçak kullandığını belirtirken, iki saldırganın araçla olay yerinden kaçtığını ifade etti.

Saldırganların kimliğine ve saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.