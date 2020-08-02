İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor
İsrail'de binlerce kişi, hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyi kötü yönettiği gerekçesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun aleyhinde gösteri düzenledi.
DÜNYA 02.08.2020, 10:24
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Haaretz gazetesinin internet sitesinden verdiği habere göre, Kudüs ve Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin 260 farklı noktasında, Netanyahu'nun istifa etmesi talebiyle düzenlenen gösterilere bugün de devam edildi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) ise Kudüs'te binlerce kişinin, Başbakanlık konutu önünde toplandığını bildirdi. Yerel basında, gösterilerin ilerleyen saatlerde daha da büyümesinin beklendiği belirtildi.
İsrail'de 2 ayı aşkın süredir Netanyahu'nun istifası talebiyle gösteriler düzenleniyor.
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