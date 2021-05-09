İsrail'den geri adım! Uluslararası baskılar sonuç verdi

Mescid-i Aksa başta olmak üzere son günlerde artan saldırılar sonrası uluslararası kamuoyundan çok sayıda tepki alan İsrail, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı Filistinli aileleri tahliye etme planını erteledi.

İngiliz Financial Times'ta yer alan habere göre İsrail, uluslararası baskılara boyun eğerek Doğu Kudüs'te yaşayan bazı Filistinli aileleri evlerinden çıkartma planını erteledi.