İsrail Gazze'ye savaş uçaklarıyla saldırdı!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son saldırıların ardından 3 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 24'e yükseldi.

İsrail polisi şiddet olaylarını tırmandırıyor. İsrail güçleri, akşam ve teravih namazlarının ardından Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı. Atılan bombalar avludaki bir ağacı yaktı.

İsrail güçleri bir kez daha Mescid-i Aksa'daki namaz kılan cemaati hedef aldı. İsrail polisleri ses bombalarıyla saldırdı.

Filistinli gençler ile İsrail polisi arasında Mescid-i Aksa’nın güney batısındaki El-Meğaribe (Faslılar) Kapısı önünde tartışma ve sürtüşme yaşandı.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’nın Burak (Ağlama) Duvarı bölgesinde kutlamalar yaptığı açıklandı.



Günlerdir saldırılarını sürdüren İsrail zulmünün fotoğrafı bugün net bir şekilde daha ortaya kondu.

İsrail'in saldırısıyla Mescid-i Aksa ve çevresinden dumanlar yükseldi. Sembol olan fotoğraf İsrail terörünü bir kez daha dünyaya gösterdi.