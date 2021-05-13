İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 83'e yükseldi

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına Ramazan Bayramı'nda da devam ederken, 11 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 83'e çıktı.

İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı karşıladığı bugün de Gazze Şeridi İsrail ordusunun saldırılarına hedef olmaya devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında 11 kişinin daha şehit olduğu aktarıldı. Buna göre Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 83'e yükseldi.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 17'sinin çocuk, 7'sinin de kadın olduğu, yaralı sayısının da 487'ye ulaştığı ifade edildi.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 72, yaralı sayısını da 388 olarak duyurmuştu.

Hava saldırıları nedeniyle Gazzeliler, bayramın birinci gününde adeta evlerine hapsoldu, sokaklar sessizliğe büründü.

Bölgede İsrail saldırıları nedeniyle büyük camilerde bayram namazı kılınamadı.

İsrail polisi Kudüs'teki Şam Kapısı'nda Filistinlilere saldırdı: 3 yaralı

Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Şam Kapısı'nda yaşanan olaylarda 3 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Şam Kapısı başta olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs, yaklaşık bir aydır İsrail polislerinin Filistinlilere saldırılarına ve Filistinli gençlerin onlara taşla karşılık verdiği şiddet olaylarına sahne oluyor.

Filistin Kızılayı dün akşam saatlerinde de İsrail polisinin Şam Kapısı ile Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki müdahalelerinde 24 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.