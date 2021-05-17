İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor

Saldırıların bazı bina ve evlerin yanı sıra cadde ve sokaklarda büyük hasara yol açtığı, hedef alınan noktalara yakın bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşandığı ve kanalizasyon, su ve elektrik şebekelerinin zarar gördüğü belirtildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada da sivillere yönelik düzenlenen saldırılara misilleme olarak İsrail'in bazı kentleri ile bazı yerleşim birimlerine roket atışları yapıldığı kaydedildi.

İsrail Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1200’den fazla kişi yaralandı; onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

Abluka altındaki batı Şeria’yla doğu Kudüs’ün çeşitli bölgelerinde ise saldırılar protesto edildi. İsrail polisi göstericilere gerçek ve plastik mermilerle ateş açtı. 100’ü aşkın Filistinli yaralandı