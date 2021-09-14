İsrail'in gözaltına aldığı Filistinli babanın kanser olan çocuğuyla vedalaştığı an gündem oldu

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri El Halil kentinde ikamet eden Hicazi el-Kavasimi isimli Filistinli babanın evine gece baskın düzenledi.

Ahmed isimli 11 yaşındaki oğlu kanser olan Kavasimi bilinmeyen bir iddiayla İsrail güçlerince evinden gözaltına alındı.

Kavasimi'nin gözaltına alınıp götürülmeden önce kanser olan oğlu Ahmet ile vedalaşması kameraya yansıdı.

Çok sayıda kullanıcı gözaltıya tepki gösterirken, söz konusu fotoğraf sosyal medyada yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Babasının gözaltına alınması nedeniyle Ahmed'in kemoterapi randevusu ertelendi

Ahmed'in dedesi Ziyad el-Kavasimi, torununun 9 aydır kemik kanseriyle mücadele ettiğini belirtti.

Torununun sağlık durumunun oldukça ciddi olduğunu ve yürümediğini belirten Filistinli dede, "Ahmed bugün Kudüs'te bir doz kemoterapi alacaktı ancak babasının gözaltına alınması nedeniyle ertelendi." ifadesini kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.