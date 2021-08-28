İsrail kurşunlarına hedef olan 12 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 21 Ağustos'ta Gazze sınırına yakın bir yerde barışçıl gösterilere katılan ve İsrail askerlerinin kurşunlarıyla yaralanan 12 yaşındaki Hasan Ebu en-Nil vefat etti.

İsrail askerleri, geçen hafta Gazze Şeridi'nin doğu sınırında Mescid-i Aksa'nın yakılmasının 52'nci yılı nedeniyle İsrail'i protesto eden Filistinlilere gerçek mermi ve gaz bombalarıyla müdahale etmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, müdahale sırasında 21'i çocuk 40 Filistinlinin yaralandığını, ağır yaralanan iki kişiden birinin de daha sonra hayatını kaybettiğini belirtilmişti.

Açıklamada, ağır yaralılardan birinin başından yaralanan 12 yaşındaki Hasan Ebu en-Nil olduğu ifade edilmişti.

Hamas'tan taziye mesajı

Filistinli çocuğun ölümü nedeniyle Hamas'tan yayımlanan taziye mesajında, Hasan Ebu en-Nil'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilenerek "Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki şehitlerimizin saf kanı, halkımızın özgür, direnen ve topraklarında sebat ettiğinin tasdikidir. Halkımız, ablukaya, saldırıya ve işgale teslim olmayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Mesajda, Filistin topraklarının tamamında işgalin son bulmasına dek düşmanla savaşın devam edeceği vurgulandı.