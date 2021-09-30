İsrail polisi Filistinli bir kadını öldürdü

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş açtığı Filistinli kadın hayatını kaybetti.

DÜNYA 30.09.2021, 10:29
İsrail polisi Filistinli bir kadını öldürdü

Polisten yapılan yazılı açıklamada, 30 yaşındaki Filistinli kadının Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’nın "Silsile (Zincirli) Kapısı’nda duran polislere keskin bir cisimle saldırı girişiminde bulunduğu" öne sürüldü.

Açıklamada, polisin kadına gerçek mermiyle ateş ederek etkisiz hale getirdiği ifade edilerek, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Eski Şehir'de bazı kapılar kapandı

İsrail polisi, söz konusu olayın ardından Şam Kapısı da dahil olmak üzere Eski Şehir bölgesinin bazı kapılarını kapattı.

Öte yandan yerel kaynaklara göre, Filistinli kadının işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentine bağlı Kabatiya beldesi nüfusuna kayıtlı İsra Huzeyme olduğu ifade edildi.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

#İsrail #Polis #Filistin #AksuTV #AksuTVHaber
Yorumlar (0)
34°
az bulutlu
Namaz Vakti 30 Eylül 2021
İmsak 04:51
Güneş 06:12
Öğle 12:30
İkindi 15:57
Akşam 18:39
Yatsı 19:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0