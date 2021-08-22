İsrail polisi gerçek mermilerle saldırdı: 41 yaralı

Filistinli grupların çağrısıyla toplanan yüzlerce kişi, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin doğu sınırında, Mescid-i Aksa'nın yakılmasının 52'nci yılı nedeniyle İsrail'i protesto etti.

İsrail askerleri, Filistinlilere gerçek mermi ve gaz bombalarıyla müdahale etti.

24 Filistinli yaralandı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, müdahale sırasında 22'si çocuk, 41 Filistinli'nin yaralandığı belirtildi.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu, bunlardan birinin başından yaralanan 13 yaşındaki bir çocuk olduğu öğrenildi.

Yaralılar arasında Ürdün'ün "el-Memleke" kanalında kameraman olarak görev yapan Asım Şehade'nin de bulunduğu ve Şehade'nin yüzünden yaralandığı aktarıldı.

Protestolar sırasında bir Filistinli, İsrail askerlerinin mevzisinden içeriye ateş etti, bir İsrail askeri ağır yaralandı.

Filistinli göstericilerin bir İsrail askerinin silahını aldığı da kameralara yansıdı.

İsrail ordusu, 19 Ağustos'ta Gazze sınırındaki güçlerini artırma kararı almıştı.

Avustralya asıllı fanatik Yahudi Dennis Michael Rohan, 21 Ağustos 1969'da Mescid-i Aksa'ya girerek, Kıble Camisi'nin mihrabı ve 1000 yıllık minberini yakmıştı.