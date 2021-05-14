İsrail saldırılarını sürdürüyor
İsrail ordusu gazzeye saldırılarını sürdürüyor. İsrail Önce kara operasyonunun başladığını duyurdu daha sonra Gazze’ye girildi açıklamasından geri adım atıldı. Ancak karadan topçu atışı sürüyor
Ramazan bayramında da İsrail Gazze hattında hareketli saatler yaşandı. İsrail hava saldırılarının ardından ilk kez Gazze’yi karadan hedef aldı. Kent yoğun topçu atışlarıyla vuruldu.
Geceye İsrail ordusunun çelişkili açıklamaları damga vurdu. Ordu önce Gazze’ye girildi dedi. Haberi İsrail ordusu; hava ve kara birlikleri şuanda Gazze şeridine saldırıyor ifadeleriyle duyurdu
İsrail’in kara harekatı açıklaması sahada karşılık bulmadı. Basın İsrail askerlerinin Gazze’ye girmediğini bildirdi. İsrail basını orduyu çelişkili açıklamalarından dolayı eleştirirken yabancı basını yanlış bilgilendirdiğini öne sürdü
Bilgi karmaşası sürerken İsrail’in Gazze’ye yönelik hava ve karadan yoğun bombardımanı gece boyunca sürdü. Kentin kuzeyinde elektrik kesintileri yaşandı
Hamas saldırılara misilleme olarak israil’in farklı bölgelerine 100 roket attı.
|İmsak
|03:40
|Güneş
|05:17
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:23
|Akşam
|19:40
|Yatsı
|21:10
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|39
|81
|2. Galatasaray
|39
|81
|3. Fenerbahçe
|39
|79
|4. Trabzonspor
|39
|68
|5. Sivasspor
|39
|62
|6. Hatayspor
|39
|61
|7. Alanyaspor
|39
|57
|8. Karagümrük
|39
|57
|9. Gaziantep FK
|39
|55
|10. Göztepe
|39
|51
|11. Konyaspor
|39
|49
|12. Rizespor
|39
|48
|13. Kasımpaşa
|39
|46
|14. Malatyaspor
|39
|45
|15. Başakşehir
|39
|45
|16. Antalyaspor
|39
|43
|17. Kayserispor
|39
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|39
|38
|20. Gençlerbirliği
|39
|38
|21. Denizlispor
|39
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|35
|80
|2. M. United
|36
|70
|3. Leicester City
|36
|66
|4. Chelsea
|36
|64
|5. Liverpool
|35
|60
|6. West Ham
|35
|58
|7. Tottenham
|35
|56
|8. Everton
|35
|56
|9. Arsenal
|36
|55
|10. Leeds United
|35
|50
|11. Aston Villa
|35
|49
|12. Wolverhampton
|35
|45
|13. Crystal Palace
|35
|41
|14. Southampton
|35
|40
|15. Burnley
|35
|39
|16. Newcastle
|35
|39
|17. Brighton
|35
|37
|18. Fulham
|35
|27
|19. West Bromwich
|35
|26
|20. Sheffield United
|35
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|36
|80
|2. Real Madrid
|36
|78
|3. Barcelona
|36
|76
|4. Sevilla
|36
|74
|5. Real Sociedad
|36
|56
|6. Real Betis
|36
|55
|7. Villarreal
|36
|55
|8. Celta de Vigo
|36
|50
|9. Athletic Bilbao
|36
|46
|10. Granada
|36
|45
|11. Osasuna
|36
|44
|12. Cádiz
|36
|43
|13. Levante
|36
|40
|14. Valencia
|36
|39
|15. Deportivo Alaves
|36
|35
|16. Getafe
|36
|34
|17. Huesca
|36
|33
|18. Real Valladolid
|36
|31
|19. Elche
|36
|30
|20. Eibar
|36
|30