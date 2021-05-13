İsrail savaş uçakları, Gazze'de iki evi bombaladı

İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde iki evi bombaladığı bildirildi.

DÜNYA 13.05.2021, 21:02 13.05.2021, 21:16

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne bomba yağdırmaya devam ediyor.

Şehit olanların 18'i çocuk

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail saldırılarında biri çocuk, biri kadın olmak üzere 4 kişi daha şehit oldu. Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 87'ye yükseldi.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 18'inin çocuk, 8'inin kadın olduğu, yaralı sayısının da 530'a ulaştığı ifade edildi.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 83, yaralı sayısını da 487 olarak duyurmuştu.

Hava saldırıları nedeniyle Gazzeliler, bayramın birinci gününde adeta evlerine hapsoldu, sokaklar sessizliğe büründü.

Bölgede İsrail saldırıları nedeniyle büyük camilerde bayram namazı kılınamadı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

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