İsrail sivillerin yaşadığı binayı vurdu

Gazze'nin merkezinde el-Cela caddesindeki el-Cevhere adlı 9 katlı bina İsrail savaş uçaklarından atılan roketlerle vuruldu.

İsrail terörü, kanlı yüzünü bir kez daha gösterdi. Günlerdir Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırıları devam eden İsrail güçleri bu kez de gençleri hedef aldı. İsrail polisi, Şam Kapısı'nda da gençlere saldırdı, tazyikli pis sus sıktı.



Gazze'de İsrail hava saldırılarında hayatını kaybeden babasına ve ağabeyine veda eden çocuğun feryadı yürek burktu.

Gece boyu Gazze Şeridi'nde bir çok noktayı hedef alan İsrail savaş uçakları, sabah saatlerinde de saldırılarını sürdürdü. Günün ilk ışıklarıyla birlikte bombardımanın yarattığı tahribat da ortaya çıktı.

İsrail işgalinin başladığı günden bu yana sayısız Filistinli çocuk, İsrail askerlerinin hedefi oldu. Onlardan biri de 14 yaşındaki İzzeddin el-Batş. Batş, İsrail askerlerinin saldırısı sırasında plastik mermiyle gözünden vuruldu ve gözünü kaybetti.