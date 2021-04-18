İsrail teravih sonrası toplanan Filistinlilere müdahale etti

İsrail zulmü Ramazan ayında da devam ediyor. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazı sonrası bir araya gelen Filistinlilere yine müdahalede bulundu.

Filistinliler, teravih namazı sonrası, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde bir araya geldi.

Bazı Filistinliler gözaltına alındı

İsrail polisi, toplanan yüzlerce Filistinliyi ses bombaları ile dağıtmaya çalıştı. Filistinliler ise havai fişek ve su şişeleri ile karşılık verdi.

Bazı Filistinliler gözaltına alındı

İsrail polisi, toplanan yüzlerce Filistinliyi ses bombaları ile dağıtmaya çalıştı. Filistinliler ise havai fişek ve su şişeleri ile karşılık verdi.