İsrail teravih sonrası toplanan Filistinlilere müdahale etti
İsrail, Filistinlilere Ramazanda da rahat vermiyor. İsrail güçleri bir kez daha işgal altındaki Doğu Kudüs'te teravih sonrası toplanan Filistinlilere müdahalede bulundu.
DÜNYA 18.04.2021, 12:14 18.04.2021, 12:22
İsrail zulmü Ramazan ayında da devam ediyor. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazı sonrası bir araya gelen Filistinlilere yine müdahalede bulundu.
Filistinliler, teravih namazı sonrası, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde bir araya geldi.
Bazı Filistinliler gözaltına alındı
İsrail polisi, toplanan yüzlerce Filistinliyi ses bombaları ile dağıtmaya çalıştı. Filistinliler ise havai fişek ve su şişeleri ile karşılık verdi.
Bazı Filistinliler gözaltına alındı
İsrail polisi, toplanan yüzlerce Filistinliyi ses bombaları ile dağıtmaya çalıştı. Filistinliler ise havai fişek ve su şişeleri ile karşılık verdi.
28°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 18 Nisan 2021
|İmsak
|04:20
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:37
|İkindi
|16:18
|Akşam
|19:17
|Yatsı
|20:38
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|33
|71
|2. Fenerbahçe
|33
|66
|3. Galatasaray
|33
|65
|4. Trabzonspor
|34
|59
|5. Alanyaspor
|34
|52
|6. Hatayspor
|33
|50
|7. Gaziantep FK
|32
|50
|8. Sivasspor
|33
|50
|9. Karagümrük
|33
|49
|10. Göztepe
|34
|46
|11. Antalyaspor
|34
|42
|12. Konyaspor
|33
|41
|13. Rizespor
|33
|39
|14. Malatyaspor
|33
|37
|15. Ankaragücü
|33
|37
|16. Kasımpaşa
|33
|36
|17. Kayserispor
|33
|34
|18. Başakşehir
|32
|33
|19. Erzurumspor
|34
|31
|20. Gençlerbirliği
|33
|31
|21. Denizlispor
|33
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|31
|63
|2. Adana Demirspor
|31
|61
|3. Samsunspor
|30
|58
|4. Altay
|30
|54
|5. İstanbulspor
|30
|54
|6. Altınordu
|30
|52
|7. Ankara Keçiörengücü
|31
|49
|8. Tuzlaspor
|31
|47
|9. Ümraniye
|30
|44
|10. Bursaspor
|30
|43
|11. Bandırmaspor
|30
|39
|12. Boluspor
|30
|35
|13. Balıkesirspor
|31
|35
|14. Adanaspor
|30
|34
|15. Menemenspor
|30
|31
|16. Akhisar Bld.Spor
|30
|25
|17. Ankaraspor
|30
|23
|18. Eskişehirspor
|31
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|32
|74
|2. M. United
|31
|63
|3. Leicester City
|31
|56
|4. West Ham
|32
|55
|5. Chelsea
|31
|54
|6. Liverpool
|31
|52
|7. Tottenham
|32
|50
|8. Everton
|31
|49
|9. Arsenal
|31
|45
|10. Leeds United
|31
|45
|11. Aston Villa
|30
|44
|12. Wolverhampton
|32
|41
|13. Crystal Palace
|31
|38
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|32
|35
|16. Brighton
|31
|33
|17. Burnley
|31
|33
|18. Fulham
|32
|26
|19. West Bromwich
|31
|24
|20. Sheffield United
|32
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|30
|67
|2. Real Madrid
|30
|66
|3. Barcelona
|30
|65
|4. Sevilla
|30
|61
|5. Real Sociedad
|30
|47
|6. Real Betis
|30
|47
|7. Villarreal
|30
|46
|8. Granada
|30
|39
|9. Levante
|30
|38
|10. Celta de Vigo
|30
|37
|11. Athletic Bilbao
|30
|37
|12. Cádiz
|30
|35
|13. Valencia
|30
|34
|14. Osasuna
|30
|34
|15. Getafe
|30
|30
|16. Huesca
|30
|27
|17. Real Valladolid
|30
|27
|18. Elche
|30
|26
|19. Deportivo Alaves
|30
|24
|20. Eibar
|30
|23
Günlük GazetelerTümü