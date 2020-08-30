İsrail, yeni kirli ittifaklar peşinde!
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Arap ülkeleriyle gizli görüşmeler yaptıklarını ancak bunu kamuoyuna duyurmadıklarını söyledi.
DÜNYA 30.08.2020, 18:26
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile birbiri ardına anlaşmalar imzalayan İsrail Başbakanı Netanyahu, başka Arap ülkeleriyle de gizli görüşmeler yaptıklarını kaydetti.
Netanyahu ile ortak açıklama yapan Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner ise diğer Arap ülkelerinin aynı yolu izlemesi için uygun bir zemin oluşturduklarını söyledi.
Kushner, detay vermemekle birlikte yeni anlaşmaların yolda olduğunu ifade etti.
İsrail ile BAE arasındaki normalleşme anlaşmasının gelecek ay Washington'da imzalanması bekleniyor.
Yarın ise İsrail'den BAE'ye ilk ticari uçuş gerçekleşecek. Abu Dabi'ye gidecek olan uçakta, Kushner liderliğinde ABD-İsrail heyeti yer alacak.
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