İsrail yeni saldırı hazırlığında

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, Kochavi, savaş muhabirlerine açıklamalarda bulundu.

"Belki de yakın bir zamanda Gazze'de yeni bir operasyona hazırlanıyoruz" dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı, İran'a ilişkin de konuştu.

Nükleer programını durdurması için başka bir seçenek bulunmaması halinde ordunun İran'a karşı da askeri seçenek için hazırlıkları hızlandırdığını söyledi. Bunun için savunma bütçesi tahsis edildiğini aktardı.

Bu arada yüzlerce Filistinli Gazze sınırında İsrail ablukasını protesto etti. İsrail güçleri gerçek ve plastik mermiler ile gösteriye müdahale etti. Gösterilerde 22'si çocuk 41 Filistinli yaralandı.