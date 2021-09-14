İsrail’den Yunanistan'a giden uçak düştü: 2 ölü
İsrail'in Hayfa kentinden Yunanistan'ın Sisam adasına giden uçağın inişe az bir mesafe kala adanın yakınlarında bir noktaya düştüğü belirtildi.
DÜNYA 14.09.2021, 09:10
İsrail’den Yunanistan'a giden bir küçük uçak Sisam (Samos) Adası yakınlarında düştü.
İsrail medyasında yer alan haberlerde, İsrail'in Hayfa kentinden Yunanistan'ın Sisam adasına giden uçağın inişe az bir mesafe kala adanın yakınlarında bir noktaya düştüğü belirtildi.
2 İSRAİLLİ ÖLDÜ
Kazada 1’i kadın olmak üzere 2 İsraillinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Uçağın düşme nedeni henüz bilinmiyor.
31°
az bulutlu
Namaz Vakti 14 Eylül 2021
|İmsak
|04:37
|Güneş
|06:00
|Öğle
|12:35
|İkindi
|16:11
|Akşam
|19:00
|Yatsı
|20:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Trabzonspor
|4
|10
|3. Fenerbahçe
|4
|10
|4. Konyaspor
|4
|10
|5. Galatasaray
|4
|8
|6. Hatayspor
|4
|7
|7. Karagümrük
|4
|7
|8. Kayserispor
|4
|7
|9. Altay
|4
|6
|10. Malatyaspor
|4
|6
|11. Alanyaspor
|4
|6
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Kasımpaşa
|4
|5
|14. Gaziantep FK
|4
|4
|15. Antalyaspor
|4
|4
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Adana Demirspor
|4
|2
|18. Rizespor
|4
|1
|19. Başakşehir
|4
|0
|20. Giresunspor
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|12
|2. Tuzlaspor
|4
|10
|3. Manisa FK
|4
|9
|4. Eyüpspor
|4
|9
|5. Erzurumspor
|4
|9
|6. Ankaragücü
|4
|8
|7. Samsunspor
|3
|6
|8. Bandırmaspor
|4
|6
|9. Adanaspor
|4
|5
|10. Ankara Keçiörengücü
|4
|4
|11. Altınordu
|4
|4
|12. Kocaelispor
|4
|4
|13. İstanbulspor
|3
|3
|14. Boluspor
|3
|3
|15. Balıkesirspor
|3
|3
|16. Denizlispor
|4
|3
|17. Menemenspor
|4
|3
|18. Bursaspor
|4
|1
|19. Gençlerbirliği
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|4
|10
|2. Chelsea
|4
|10
|3. Liverpool
|4
|10
|4. Everton
|4
|10
|5. Man City
|4
|9
|6. Brighton
|4
|9
|7. Tottenham
|4
|9
|8. West Ham
|4
|8
|9. Leicester City
|4
|6
|10. Brentford
|4
|5
|11. Crystal Palace
|4
|5
|12. Aston Villa
|4
|4
|13. Wolverhampton
|4
|3
|14. Southampton
|4
|3
|15. Watford
|4
|3
|16. Arsenal
|4
|3
|17. Leeds United
|4
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Newcastle
|4
|1
|20. Norwich City
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Valencia
|4
|10
|3. Atletico Madrid
|4
|10
|4. Real Sociedad
|4
|9
|5. Athletic Bilbao
|4
|8
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Barcelona
|3
|7
|8. Mallorca
|4
|7
|9. Real Betis
|4
|5
|10. Elche
|4
|5
|11. Osasuna
|4
|5
|12. Rayo Vallecano
|4
|4
|13. Villarreal
|3
|3
|14. Levante
|4
|3
|15. Espanyol
|4
|2
|16. Cádiz
|4
|2
|17. Granada
|4
|2
|18. Celta de Vigo
|4
|1
|19. Getafe
|4
|0
|20. Deportivo Alaves
|3
|0
Günlük GazetelerTümü