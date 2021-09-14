İsrail’den Yunanistan'a giden uçak düştü: 2 ölü

İsrail'in Hayfa kentinden Yunanistan'ın Sisam adasına giden uçağın inişe az bir mesafe kala adanın yakınlarında bir noktaya düştüğü belirtildi.

DÜNYA 14.09.2021, 09:10
İsrail’den Yunanistan'a giden uçak düştü: 2 ölü

İsrail’den Yunanistan'a giden bir küçük uçak Sisam (Samos) Adası yakınlarında düştü.

İsrail medyasında yer alan haberlerde, İsrail'in Hayfa kentinden Yunanistan'ın Sisam adasına giden uçağın inişe az bir mesafe kala adanın yakınlarında bir noktaya düştüğü belirtildi.

2 İSRAİLLİ ÖLDÜ

Kazada 1’i kadın olmak üzere 2 İsraillinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Uçağın düşme nedeni henüz bilinmiyor.

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