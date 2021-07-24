'İsrailli rakiple oynamam' diyerek Tokyo 2020'den çekildi!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 73 kiloda mücadele eden Cezayirli judocu Fethi Nourine, Filistin'e destek vermek amacıyla son 32 tur mücadelesinin olası eşleşmesinde rakibi olacak İsrailli Tohar Butbul ile karşılaşmamak için oyunlardan çekildi.



Fethi Nourine yaptığı açıklamada, "Filistin'in mücadelesi benim mücadelemden daha büyük." ifadelerinde bulundu.