'İsrailli rakiple oynamam' diyerek Tokyo 2020'den çekildi!
Cezayirli judocu Fethi Nourine, İsrailli rakibiyle eşleşmemek için Tokyo 2020'den çekildi. Fethi Nourine, "Filistin'in mücadelesi benim mücadelemden daha büyük." açıklamasında bulundu.
DÜNYA 24.07.2021, 11:43
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 73 kiloda mücadele eden Cezayirli judocu Fethi Nourine, Filistin'e destek vermek amacıyla son 32 tur mücadelesinin olası eşleşmesinde rakibi olacak İsrailli Tohar Butbul ile karşılaşmamak için oyunlardan çekildi.
Fethi Nourine yaptığı açıklamada, "Filistin'in mücadelesi benim mücadelemden daha büyük." ifadelerinde bulundu.
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