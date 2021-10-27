İstanbul Havalimanı ‘Avrupa’nın En İyi Havalimanı’ seçildi

İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından düzenlenen “17th ACI Europe Awards” kapsamında “Avrupa’nın En İyi Havalimanı” ve “Erişilebilir Havalimanı” ödüllerinin sahibi oldu.

DÜNYA 27.10.2021, 11:24 27.10.2021, 11:33
İstanbul Havalimanı ‘Avrupa’nın En İyi Havalimanı’ seçildi

Dünyanın en iyi havalimanlarından biri olarak üst üste ödül alan İstanbul Havalimanı, tüm dünyanın COVID-19 pandemisiyle büyük bir sınavdan geçtiği dönemde almış olduğu önlemlerle, sektörün en prestijli ödüllerinden ikisinin daha sahibi oldu.

Geçtiğimiz dönemde iklim sorununa karşı havalimanlarını eyleme geçirme ve karbondan arındırma hedefi ile “Net Zero 2050” hareketini de başlatan ACI, “Avrupa’nın En İyi Havalimanı”nı seçmek için bu yıl standart ödül kriterlerine “Dayanıklılık ve İlham”ı ekleyerek, değerlendirmelerinde COVID-19 iyileştirmeleri ve sürdürülebilirlik alanında yapılan ilham verici çalışmalara odaklandığını açıkladı.

Ödüller, İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleşen ACI Europe Yıllık Kongresi & Genel Kurulu kapsamında 26 Ekim’de düzenlenen tören ile İGA Havalimanı İşletmesi CEO’su Kadri Samsunlu’ya takdim edildi.

"Öncü çalışmalara imza attık, güven inşa ettik"

İGA Havalimanı İşletmesi CEO’su Kadri Samsunlu ödül töreninde yaptığı konuşmada, pandemi sürecinde aldıkları sektöre yön veren önlemlere dikkat çekti.

Samsunlu şöyle konuştu:

“Pandemi başladığında, ilk yılında günde 200 bin yolcuya hizmet verme kapasitesine ulaşabilmiş, yoluna hızla devam eden bir havalimanıydık. Uçuşların yapılamadığı, sadece kargo uçuşları ve tahliye operasyonlarının devam ettiği bir dönemde, “ne yapalım, şartlar bu” demedik; yerimizde durmadık. Yolcularımızı daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde karşılayabilmenin, çalışanlarımıza güvenli iş ortam sunabilmenin yollarını aradık. İnsanlara eski uçuş alışkanlıklarını geri kazandırmak için öncü çalışmalara imza attık, güven inşa ettik. Önümüzdeki süreçte “Erişilebilir Rota” hizmet kapsamımızı genişletmeyi, farklı engel gruplarıyla havalimanı deneyim çalışmalarımıza devam ederek hizmetlerimizde mükemmelleşmeyi ve daha erişilebilir bir dünya için hayata geçirdiğimiz uygulamaların yayılımına öncülük etmeyi hedefliyoruz. “Avrupa’nın En İyi Havalimanı” ve “Erişilebilir Havalimanı” ödüllerini almanın ve bu haklı gururu tüm ekibimizle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Ödüller motivasyonumuzu güçlendirirken, sektöre ilham veren nice çalışmalar hayata geçirmemize katkı sunacak.” 

"İstanbul Havalimanı, yatırımlara ve altyapı çalışmalarına odaklanarak müthiş bir dayanıklılık gücü göstermiştir"

ACI Europe Genel Direktörü Olivier Jankovec de İstanbul Havalimanı’nı başarılarından dolayı tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

“Sektörümüzün içinde bulunduğu bu olağanüstü zorlu süreç boyunca İstanbul Havalimanı, yatırımlara ve altyapı çalışmalarına odaklanarak müthiş bir dayanıklılık gücü göstermiştir. Hem En İyi Havalimanı Ödülü hem de Erişilebilir Havalimanı Ödülü olmak üzere yalnızca bir değil, iki ayrı ödül kazanmış olmaları, yolcularına gösterdikleri üstün ilgiyi sürdürürken işletmeleri ve toplumları için uzun vadedeki hedeflerinden şaşmadıklarının bir kanıtıdır. Çifte başarılarını kutlamalarına tanıklık edebilmekten ötürü büyük mutluluk duyuyorum. Bu yenilikçi ve heyecan verici havalimanının gelecekte neler yapacağını görmek için sabırsızlanıyorum.” 

#İstanbul Havalimanı #Uluslararası Havalimanları Konseyi #Avrupanın En İyi Havalimanı
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