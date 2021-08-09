İşte Çin'i korkutan 3800 yaşındaki güzel

Beauty of Xiaohe, yani "Xiaohe'nun Güzelliği", Çin'in kurak Sincan eyaletindeki Tarım Havzası'nda bulunan onlarca mumyadan sadece biri.

Çin'in bir dönem sergilemkten korktuğu ve "Lolan Güzeli" güzeli olarak anılan mumya, ne boy pos, ne de çehre itibarıyla Asyalıya benzemiyor.

Mumyanın özelliği, bulunduğu bölgede Çinlilerden çok önce yaşamış olması ve görünümüyle Kafkasyalı insanlara benzerlik göstermesi.

Bu iki unsur, Çin'in bulunduğu topraklardaki ilk yerleşimcilerin Avrupalı oldukları teorisini de ortaya atıyor.

Çinlilerin yapısına göre, daha uzun boylu, beyaz tenli, upuzun kirpikli, ince düz burunlu olan mumya daha çok Avrupalı bir görüntü sergiliyor.

3800 yıllık güzel, bu açıdan Çin hükümetini sarsmış ve ABD'de gösterileceği sergiden siyasi sebeplerden dolayı sebepsizce çekilmiştir.

Binlerce yıldır bozulmadan günümüze ulaşmış olan Lolan Güzeli'nin Türk prensesi olduğunu ileri süren bazı kaynaklar da mevcut.

Lolan Güzeli'nin, Mısır ve diğer medeniyetlerin mumyalarından en büyük farkı; mumyalama işleminin iç organlar çıkarılmadan yapılmış olması ve mumyanın vücudunda yer alan ameliyat izleridir.