İsveç'teki cezaevinde rehine krizini 'pizza' çözdü

İsveç'in Eskilstuna şehri yakınlarında yer alan yüksek güvenlikli Hallby hapishanesi ilginç bir olaya sahne oldu.

Hapishanede bulunan 2 mahkum, 2 gardiyanı rehin aldı. Gardiyanları 9 saat boyunca rehin tutan mahkumlar, fidye olarak pizza istedi.

Kendileri ve diğer mahkumlar için yaklaşık 20 pizza isteyen mahkumlar, taleplerinin gerçekleştirilmesinin ardından gardiyanları serbest bıraktı. Böylece 9 saatlik rehine krizi sona ermiş oldu.