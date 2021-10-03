İtalya'da uçak kazası: 8 ölü

Düşen uçak, otopark olarak kullanılan binaya isabet etti. Kazada biri çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA 03.10.2021, 21:27
İtalya'da uçak kazası: 8 ölü

İtalya'nın Milano kentinde küçük uçak kazası yaşandı.

Linate Havaalanı'ndan Sardinya Adası'ndaki Olbia kentine gitmek üzere havalanan özel uçak, kalkıştan kısa süre sonra henüz bilinmeyen sebeple düştü.

UÇAK BİNANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Uçağın, Milano'nun San Donato bölgesinde inşaat halinde otopark olarak kullanılan binanın üzerine düştüğü, olayda biri çocuk 8 kişinin öldüğü bildirildi.

GÜÇLÜ PATLAMA HİSSEDİLDİ

ANSA'nın haberine göre, uçağın düştüğü bölgede yaşayanların güçlü bir patlama hissettiği, olay yerine itfaiye ekiplerinin gittiği belirtildi.

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