Japon devlerinden Çin’e uygur resti!

Çin’in yıllardır uygur türklerine uyguladığı zulüm dur durak bilmiyor.

Japonya’nın dünyaca ünlü dev firmaları uygur türklerini zorla çalıştıran çinli şirketlerle iş yapmayı bırakacak.

Aralarında sony, toshiba, hitachi, fast retailing, ryohin keikaku gibi uluslararası alanda tanınan markaların da olduğu 12 Japon menşeli şirket, uygur türklerinin "eziyet" derecesine varan çalıştırma koşulları gerekçesiyle çinli ortaklarına yaptırım uygulayacaklar.

Bir farkındalık yaratan japonyalı dev firmalar dünyada hiçbir firmanın yapamadığını yaparak dünyaya örnek oldu.