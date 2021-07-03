Japonya'da heyelan: En az 20 kişi kayboldu

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, şiddetli yağışlar nedeniyle Japonya'nın Atami kentinde meydana gelen heyelanın ardından en az 20 kişi kayboldu.

Şiddetli yağışlar Japonya'da bu haftanın başından beri etkili olurken yetkililer, Atami şehrinde yaşanan heyelanda en az 20 kişinin kaybolduğu, arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde çalışmalara devam ettiği açıklamasını yaptı.