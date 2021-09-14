Jeneratör patladı: 7 yaralı
1’i diş hekimi ve 1’i hemşire olmak üzere toplam 7 kişinin yaralandığı patlama ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların vücutlarında hafif yanıklar olduğu öğrenildi.
Lübnan’ın güneyindeki Tire kentinde Al-Istiraha Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın 2’inci katında bulunan bir diş kliniğinde kullanılan jeneratörün patladığı bildirildi.
Patlama sonucu 1’i diş hekimi ve 1’i hemşire olmak üzere toplam 7 kişinin yaralandığı belirtilirken, hastaneye kaldırılan yaralıların vücutlarında hafif yanıklar olduğu ifade edildi.
PATLAMA SONRASI YANGIN ÇIKTI
Patlama nedeniyle binada ağır hasar meydana geldiği ve patlama sonrasında yangın çıktığı aktarıldı.
Olay yerine sivil savunma ekipleri, Kızılhaç ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
GÜVENLİK GÜÇLERİ SORUŞTURUYOR
Jeneratörün patlamasının nedeni bilinmezken, güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
Öte yandan, elektrik kesintilerinin sıklıkla yaşandığı Lübnan'da çoğu bölgelerde özel elektrik jeneratörleri kullanılıyor.
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