Joe Biden'dan Amerika'daki olaylara ilişkin ilk açıklama
Joe Biden, yaşananların bir protesto değil, darbe girişimi olduğunu söyledi.
DÜNYA 07.01.2021, 00:31
Donald Trump'ın yaptığı çağrının ardından ülkede meydanlar karıştı. Kongre binasının basılmasının ardından gözler Joe Biden'ın yapacağı açıklamaya çevrilmişti.
Ve Biden kameralar karşısına geçti.
TRUMP'A ÇAĞRI
Donald Trump'a seslenen Biden, "Sorumluluk almalı ve kaosu durdurmak için ortaya çıkmalı" dedi.
PROTESTO DEĞİL BİR KALKIŞMADIR
"Demokrasinin simgesi olan ülkemizin bu aşamaya gelmesi beni şoke etti" diyen Joe Biden, "Bu kaotik manzara gerçek Amerika'yı yansıtmıyor ve derhal sona ermeli. Bunu yapanlar kanunsuz aşırılıkçılar. Yapılan protesto değil bir kalkışmadır." ifadelerini kullandı.
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